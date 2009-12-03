Луческу отказался возглавить сборную Украины

Накануне поединка Лиги Европы «Шахтер» — «Брюгге» (3 декабря, Донецк. Начало - в 19:30) главный тренер горняков Мирча Луческу провел пресс-конференцию и ответил на вопросы журналистов. Представители СМИ, конечно же, не преминули спросить Луческу о предложении президента ФФУ Григория Суркиса возглавить сборную Украины, которое тот озвучил на днях. Тренер ответил, что не видит для себя возможности занять этот пост.

"Считаю, что в национальной сборной должен быть нейтральный тренер, - цитирует Луческу пресс-служба «Шахтера», - Не хотелось бы находиться в диспуте с болельщиками «Шахтера» или «Динамо», не зависимо от того, кто они — журналисты-болельщики или люди, которые имеют свое мнение. Тренер национальной сборной должен быть независим, чтобы работать спокойно, с большой уверенностью. А так как еще до официального приглашения уже были всевозможные дискуссии, опросы и так далее, то я категорически заявляю, что никакой возможности принимать национальную сборную Украины я не имею. Но если нужна будет моя помощь в тех или иных вопросах, я сделаю все возможное и отдам все свои знания, чтобы помочь успешному выступлению сборной Украины на международной арене. Таков мой категорический ответ. Хотелось бы закрыть эту тему и готовиться к завтрашней очень важной игре. И просто выиграть".