ФИФА наказала Украину за файеры

ФИФА наказала Украину за беспорядки, которые устроили украинские фанаты на матче против Англии в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2010 года, который состоялся 10 октября на «Днепр-Арене».

Об этом заявил первый вице-президент Федерации футбола Украины Сергей Стороженко, сообщает ИА «Новый Мост».

По словам Стороженко, украинская Федерация оштрафована на ?50 тыс. Стороженко добавил, что «в следующий раз санкции будут строже». «Эти санкции известны», – заключил он.

Как сообщалось ранее, во время матча Украина – Англия болельщики забросали поле фаерами.

Ранее предполагалось, что ФИФА может дисквалифицировать стадион «Днепр-Арена» или обязать сборную Украины провести матч при пустых трибунах.