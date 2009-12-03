Результаты матчей Лиги Европы (группы A-C)

Завтра играет Шахтер

Завершились первые матчи пятого тура группового раунда Лиги Европы: Группа A Тимишоара - Аякс 1:2 Андерлехт - Динамо (Загреб) 0:1 После пяти туров: Аякс - 11 очков, Андерлехт - 8, Динамо 6, Тимишоара 2 Группа B Валенсия - Лилль 3:1 Славия (Прага) - Дженоа 0:0 После пяти туров: Валенсия - 9 очков, Лилль 7, Дженоа 7, Славия 3 Группа C Гамбург - Рапид (Вена) 2:0 Селтик - Хапоэль (Тель-Авив) 2:0 После пяти туров: Гамбург - 10 очков, Хапоэль 9, Селтик 5, Рапид 4 Напомним, что ранее сыграли: Группа G Левски - Вильярреал 0:2 Ред Булл (Зальцбург) - Лацио 2:1 После пяти туров: Ред Булл - 15 очков, Вильярреал 9, Лацио 6, Левски 0 Группа H Твенте - Фенербахче 0:1 Шериф - Стяуа 1:1 После пяти туров: Фенербахче - 12 очков, Твенте 7, Шериф 5, Стяуа 3 Группа I АЕК (Афины) - Эвертон 0:1 БАТЭ - Бенфика 1:2 После пяти туров: Бенфика - 12 очков, Эвертон 9, АЕК и БАТЭ - по 4 3 декабря сыграют матчи 5-го тура: Группа D. Вентспилс - Герта, Спортинг - Херенвен Группа E. Рома - Базель, Фулхэм - ЦСКА (София) Группа F. Галатасарай - Панатинаикос, Динамо (Бухарест) - Штурм Группа J. Тулуза - Партизан, Шахтер - Брюгге Группа K. ПСВ Эйндховен - Спарта (Прага), Копенгаген - Клуж Группа L. Аустрия (Вена) - Атлетик (Бильбао), Вердер - Насьонал

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