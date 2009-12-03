Результаты матчей Лиги Европы (группы A-C)
Завтра играет Шахтер
Завершились первые матчи пятого тура группового раунда Лиги Европы:
Группа A
Тимишоара - Аякс 1:2
Андерлехт - Динамо (Загреб) 0:1
После пяти туров: Аякс - 11 очков, Андерлехт - 8, Динамо 6, Тимишоара 2
Группа B
Валенсия - Лилль 3:1
Славия (Прага) - Дженоа 0:0
После пяти туров: Валенсия - 9 очков, Лилль 7, Дженоа 7, Славия 3
Группа C
Гамбург - Рапид (Вена) 2:0
Селтик - Хапоэль (Тель-Авив) 2:0
После пяти туров: Гамбург - 10 очков, Хапоэль 9, Селтик 5, Рапид 4
Напомним, что ранее сыграли:
Группа G
Левски - Вильярреал 0:2
Ред Булл (Зальцбург) - Лацио 2:1
После пяти туров: Ред Булл - 15 очков, Вильярреал 9, Лацио 6, Левски 0
Группа H
Твенте - Фенербахче 0:1
Шериф - Стяуа 1:1
После пяти туров: Фенербахче - 12 очков, Твенте 7, Шериф 5, Стяуа 3
Группа I
АЕК (Афины) - Эвертон 0:1
БАТЭ - Бенфика 1:2
После пяти туров: Бенфика - 12 очков, Эвертон 9, АЕК и БАТЭ - по 4
3 декабря сыграют матчи 5-го тура:
Группа D. Вентспилс - Герта, Спортинг - Херенвен
Группа E. Рома - Базель, Фулхэм - ЦСКА (София)
Группа F. Галатасарай - Панатинаикос, Динамо (Бухарест) - Штурм
Группа J. Тулуза - Партизан, Шахтер - Брюгге
Группа K. ПСВ Эйндховен - Спарта (Прага), Копенгаген - Клуж
Группа L. Аустрия (Вена) - Атлетик (Бильбао), Вердер - Насьонал