Результаты матчей Лиги Европы (группы A-C)

00:01, 03 декабря 2009
Спорт
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Завтра играет Шахтер

Завершились первые матчи пятого тура группового раунда Лиги Европы:

Группа A

Тимишоара - Аякс 1:2

Андерлехт - Динамо (Загреб) 0:1

После пяти туров: Аякс - 11 очков, Андерлехт - 8, Динамо 6, Тимишоара 2

Группа B

Валенсия - Лилль 3:1

Славия (Прага) - Дженоа 0:0

После пяти туров: Валенсия - 9 очков, Лилль 7, Дженоа 7, Славия 3

Группа C

Гамбург - Рапид (Вена) 2:0

Селтик - Хапоэль (Тель-Авив) 2:0

После пяти туров: Гамбург - 10 очков, Хапоэль 9, Селтик 5, Рапид 4

Напомним, что ранее сыграли:

Группа G

Левски - Вильярреал 0:2

Ред Булл (Зальцбург) - Лацио 2:1

После пяти туров: Ред Булл - 15 очков, Вильярреал 9, Лацио 6, Левски 0

Группа H

Твенте - Фенербахче 0:1

Шериф - Стяуа 1:1

После пяти туров: Фенербахче - 12 очков, Твенте 7, Шериф 5, Стяуа 3

Группа I

АЕК (Афины) - Эвертон 0:1

БАТЭ -  Бенфика 1:2

После пяти туров: Бенфика - 12 очков, Эвертон 9, АЕК и БАТЭ - по 4

3 декабря сыграют матчи 5-го тура:

Группа D. Вентспилс - Герта, Спортинг - Херенвен

Группа E. Рома - Базель, Фулхэм - ЦСКА (София)

Группа F. Галатасарай - Панатинаикос, Динамо (Бухарест) - Штурм

Группа J. Тулуза - Партизан, Шахтер - Брюгге

Группа K. ПСВ Эйндховен - Спарта (Прага), Копенгаген - Клуж

Группа L. Аустрия (Вена) - Атлетик (Бильбао), Вердер - Насьонал

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