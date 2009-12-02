Результаты матчей Лиги Европы (группы G-I)

Начался пятый тур

Завершились первые матчи пятого тура группового раунда Лиги Европы: Группа G Левски - Вильярреал 0:2 Ред Булл (Зальцбург) - Лацио 2:1 После пяти туров: Ред Булл - 15 очков, Вильярреал 9, Лацио 6, Левски 0 Группа H Твенте - Фенербахче 0:1 Шериф - Стяуа 1:1 После пяти туров: Фенербахче - 12 очков, Твенте 7, Шериф 5, Стяуа 3 Группа I АЕК (Афины) - Эвертон 0:1 БАТЭ - Бенфика 1:2 После пяти туров: Бенфика - 12 очков, Эвертон 9, АЕК и БАТЭ - по 4

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