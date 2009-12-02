Результаты матчей Лиги Европы (группы G-I)
22:33, 02 декабря 2009Спорт
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Начался пятый тур
Завершились первые матчи пятого тура группового раунда Лиги Европы:
Группа G
Левски - Вильярреал 0:2
Ред Булл (Зальцбург) - Лацио 2:1
После пяти туров: Ред Булл - 15 очков, Вильярреал 9, Лацио 6, Левски 0
Группа H
Твенте - Фенербахче 0:1
Шериф - Стяуа 1:1
После пяти туров: Фенербахче - 12 очков, Твенте 7, Шериф 5, Стяуа 3
Группа I
АЕК (Афины) - Эвертон 0:1
БАТЭ - Бенфика 1:2
После пяти туров: Бенфика - 12 очков, Эвертон 9, АЕК и БАТЭ - по 4
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