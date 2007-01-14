Миланский ”Интер” установил новый рекорд

Игрок "Интера" Марко Матерацци

В футбольном чемпионате Италии миланский "Интер", победив в гостях туринский "Торино" со счетом 3:1, установил новый рекорд серии А - 12 побед подряд.

Успех в Турине дался команде Роберто Манчини не просто. В первом тайме миланцы владели небольшим игровым преимуществом, но первый момент у чужих ворот смогли создать лишь после 20-й минуты - Адриано играл на острие, но не смог переиграть Аббьяти. Чуть позже бразильский форвард имел еще несколько шансов, но распечатал итальянского ветерана лишь на 35-й минуте, головой переправив мяч в ворота после навеса от своего соотечественника Майкона. После гола "Интер" прибавил в активности, но быстро развить успех не смог - пара нереализованных моментов на счету Златана Ибрагимовича.

Второй тайм начался с атак "Интера" - Бурдиссо едва не забил после подачи углового. Вскоре за свою расточительность гости были наказаны (уже не первый раз в этом году) - Стефано Фьоре мощно пробил по воротам и мяч рикошетом от Марко Матерацци залетел в сетку ворот Жулио Сезара -1:1. На счастье миланских фанатов опомнился "Интер" мгновенно и в следующей же атаке вновь вышел вперед - Златан Ибрагимович нанес во всех смыслах неотразимый удар в дальний угол – 2:1.

Вратарь "Торино" Кристиан Аббьяти фолит на Адриано

Больше "Интер" ошибок не допускал, создавая все больше моментов у ворот Аббьяти (в частности, больше других старался Адриано, видимо отрабатывая за пропущенную первую половину сезона). Именно бразилец и стал соавтором третьего гола в ворота "Торино" – он заработал пенальти, который уверенно реализовал Матерацци – 3:1.

Таким образом, "Интер" довел свой отрыв от идущей второй "Ромы" (римляне провели на матч меньше) до 10-ти очков. Кстати, после матча Манчини был довольно спокоен и о рекорде говорил нехотя, напоминая о высшей цели команды. "Честно говоря, мы даже не задумываемся о текущих рекордах. Это всего лишь еще одна победа, которая должна помочь нам достичь нашей цели. Если мы достигнем ее по итогам сезона, тогда и будем отмечать".

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