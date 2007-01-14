Премьер-лига: ”Челси” разгромил ”Уиган”

Игрок "Челси" Майкл Эссьен (ссзади) и форвард "Уигана" Эмиль Хески ведут борьбу за мяч

В 23-м туре английской Премьер-лиги команды, претендующие на золотые медали, - "Манчестер Юнайтед" и "Челси" - одержали легкие и предсказуемые победы. Разрыв между ними, таким образом, остался прежним - шесть очков в пользу северян.

Чемпион Премьер-лиги последних двух сезонов, "Челси", разгромил на своем поле скатывающийся вниз по турнирной таблице "Уиган" со счетом 4:0. Голы у "синих" забили Лампард (в первом тайме со штрафного), а также Роббен и Дрогба. Еще один гол был забит в свои ворота вратарем гостей Крисом Киркландом.

Лучшим игроком в составе чемпионов стал голландский полузащитник Арьен Роббен.

Впервые за последний месяц "Челси" оставил свои ворота в неприкосновенности - в отсутствии основного вратаря Петра Чеха и капитана команды, центрального защитника Джона Терри. Украинский нападающий Андрей Шевченко, чья акклиматизация к английскому футболу затянулась до неприличия, даже не был заявлен на игру.

Владелец “Челси” Роман Абрамович перед матчем

Игроки клуба Романа Абрамовича, одержав крупную победу, подвели черту под трудной неделей, в ходе которой усилились слухи о том, что в конце сезона команду покинет ее главный тренер Жозе Моуринью. Португалец публично заявил, что руководство клуба (читай - Абрамович, а также исполнительный директор Питер Кеньон) не даст ему средств на усиление состава в январское трансферное окно.

Капитан «Челси» Фрэнк Лампард празднует с товарищами по команде Арьеном Роббеном и Дидье Дрогба после забитого гола против Уигана

Между тем "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1 выиграл у бирмингемской "Астон виллы" на своем поле.

Форвард МЮ Криштиану Роналду забивает гол в ворота "Астон Виллы"

Голы забили полузащитники Джи Сун Парк, Майкл Кэррик и Криштиану Роналду.

Несмотря на то, что в начале второго тайма "Вилла" сумела отыграть один мяч, никаких сомнений в исходе этого матча не было. "Красные дьяволы" играют столь мощно, что "Челси" будет крайне сложно догнать подопечных сэра Алекса Фергюсона, которые не выигрывали чемпионский титул в Англии с 2003 года.

Другие результаты тура

"Уотфорд" - "Ливерпуль" 0:3. "Красные", за минувшую неделю выбывшие из двух национальных кубков, оба раза проиграв на своем поле "Арсеналу" с общим счетом 4:9, сорвали злость на команде, которая, вне всяких сомнений, покинет высший дивизион английского футбола. "Хет-трик" на свой счет записал Питер Крауч.

"Чарльтон" - "Мидслбро" 1:3. Лондонский клуб, еще один явный претендент на выбывание, уступил на своем поле, хотя вел по ходу встречи.

"Уэст хэм" - "Фулхэм" 3:3. Команды, претендующие на подпись экс-капитана сборной России Алексея Смертина, разошлись миром. При этом "молотобойцы", также имеющие шанс вылететь из Премьер-лиги, упустили победу в добавленное время.

"Шеффилд юнайтед" - "Портсмут" 1:1. Гости с южного побережья Англии избежали поражения в конце матча.

"Болтон" - "Манчестер сити" 0:0. "Странники" доминировали в течение всего матча, но распечатать ворота "горожан" так и не смогли.

Тур завершится в воскресенье двумя матчами.

А в следующие выходные поклонников английского футбола ждет настоящее зрелище. "Ливерпуль" в субботу примет "Челси", а в воскресенье "Манчестер Юнайтед" сыграет в Лондоне с "Арсеналом".

Би-би-си

Фото АFP и АР