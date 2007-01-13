Моуринью признался в любви к ”Челси”

Главный тренер ”Челси” Жозе Моуринью. Фото AFP

Наставник лондонского "Челси" Жозе Моуринью через официальный сайт клуба обратился к болельщикам и призвал их не верить слухам, утверждающим, что по окончании нынешнего сезона португалец покинет свой пост.

"За два с половиной года, которые я провел в "Челси", я успел полюбить этот клуб, - сказал Моуринью. – Я максималист, и всегда стараюсь выиграть каждый матч. Неудачи же дают дополнительную мотивацию. Мы все должны забыть о том, что говорит пресса, и поддержать команду".

Моуринью выступил с этим заявлением после того, как большинство английских СМИ отправили тренера в отставку по окончании нынешнего сезона. Активность прессы возросла после того, как в среду 10 января "Челси" не смог переиграть в полуфинале Кубка Лиги клуб "Уайкомб", выступающий в третьем дивизионе.

Напомним, что "Челси" в чемпионате Англии на шесть очков отстает от "Манчестер Юнайтед", но продолжает борьбу в Лиге чемпионов, Кубке Англии и Кубке лиги.

Лента.ру