Шева зарабатывает вдвое меньше, чем звезда «Шахтера»

За год игры в киевском "Динамо" звезда столичного клуба Андрей Шевченко сможет заработать 2,5 миллиона долларов. Причем это далеко не самая высокая зарплата среди украинских футболистов.

Наиболее оплачиваемым футболистом чемпионата Украины является хорватский легионер донецкого "Шахтера" Дарио Срна. Его годовой заработок составляет около 4 миллионов евро.

Однако далеко не все игроки "Динамо" и "Шахтера" являются миллионерами. Например, партнер Срны по сборной, полузащитник "Динамо" Огнен Вукоевич. По информации хорватских СМИ, Вукоевич получает около 800 тысяч евро в год.

В "Днепре" ведущие исполнители зарабатывают миллион долларов в год, в "Металлисте" и донецком "Металлурге" - около 500 тысяч.

Доходы футболистов "Арсенала", "Таврии" и "Кривбасса" оценивают примерно в 300 тысяч долларов в год, еще меньше зарабатывают в "Ворскле" и "Ильичевце" - по 200 тысяч.

А в "Черноморце", "Заре", "Карпатах", "Оболони" и "Закарпатье" зарплаты составляют около 150 тысяч в год.

ТСН