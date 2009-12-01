Золотой мяч получил Лионель Месси

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" - приза, присуждаемого журналом France Football лучшему футболисту Европы по итогам года. Результаты голосования подведены 1 декабря.

В борьбе за престижный трофей аргентинец установил своеобразный рекорд премии, получив более чем в два раза больше очков, чем лауреат прошлого года - португальский полузащитник мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Месси, выигравший в 2009 году в составе "Барселоны" все три турнира, в котором каталонский клуб принимал участие, получил 473 очка из 480 возможных, в то время как Роналду набрал лишь 233.

Замыкает тройку хавбек "Барселоны" Хави, в активе которого 170 очков. Помимо Месси и Хави в верхней части списка финишировали еще несколько нынешних и бывших игроков каталонской команды. Это полузащитник Андрес Иньеста (4-е место - 149 очков), нападающий Златан Ибрагимович (7-е место - 50 очков), а также Самуэль Это`О (5-е место - 75 очков), выступающий сейчас за миланский "Интер".

Премия лучшему футболисту Европы по версии корреспондентов France Football вручается журналом с 1956 года. Чаще всех наград удостаивались немецкие футболисты, а рекордсменами по количеству "Золотых мячей" являются Йохан Кройф, Мишель Платини и Марко ван Бастен.

Месси стал первым футболистом из Аргентины, получившим этот трофей.

Лента.ру