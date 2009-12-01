В сборной Украины на Зимней Олимпиаде будет больше 50 спортсменов

Окончательный состав Национальной сборной команды Украины будет определен до 1 февраля 2010 года после завершения отборочных соревнований и выполнения спортсменами-кандидатами определенных критериев отбора для участия в ХХІ зимних Олимпийских играх в Ванкувере (Канада).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Сегодня уже 18 украинских спортсменов (11 – по биатлону и 7 – по фигурному катанию) выполнили квалификационные требования для участия в ХХІ зимних Олимпийских играх.

Как сообщила директор департамента олимпийского спорта министерства, шеф украинской миссии в Ванкувере Нина УМАНЕЦ, по предварительным прогнозам, Национальная сборная команда Украины будет насчитывать свыше 50 спортсменов и стольких же тренеров и спортивных специалистов. Представители Украины будут соревноваться в 10 видах спорта – биатлоне, фигурном катании, лыжных гонках, прыжках с трамплина, лыжном двоебории, сноубординге, санном спорте, фристайле, горнолыжном спорте и конькобежном спорте.

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО призвал на протяжении всего времени, которое остался до начала ХХІ зимних Олимпийских игр, активно поддержать украинскую национальную сборную. "Власть, представители бизнеса, средства массовой информации должны стать одной командой в поддержке морального духа нашей Олимпийской сборной, уделять спортсменам максимум внимания и поддержки во всех возможных формах, чтобы олимпийцы полностью чувствовали наше общее большое переживание за каждое из них", - отметил министр.

В свою очередь Н.УМАНЕЦ отметила, что результаты, которые продемонстрировали украинские спортсмены в международных соревнованиях, свидетельствуют о потенциальных возможностях для успешного выступления на Олимпийских играх в биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, санном спорте и фристайле.

"В 2009 году с мая и до конца декабря для финансового обеспечения спортсменов-кандидатов для участия в ХХІ зимних Олимпийских играх из государственного бюджета выделено 16 млн. 100 тыс. грн. Кроме бюджетных средств, ассигнования также осуществляют Национальный олимпийский комитет Украины, федерации по видам спорта, физкультурно-спортивные общества и ведомства. Финансирование подготовки сборных команд Украины к участию в Олимпийских играх обеспечено в полном объеме", – подчеркнула директор департамента олимпийского спорта министерства.

По ее словам, министерство осуществляет мероприятия по своевременному приобретению спортивного инвентарю и специальной формы, на что предусмотрено около 2,5 млн. грн. Вопросом экипировки парадной спортивной формой Национальной сборной Украины занимается Национальный олимпийский комитет.

Как известно, ХХІ зимние Олимпийские игры состоятся с 12 по 28 февраля 2010 года в канадском городе Ванкувере.