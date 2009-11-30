Команда налоговой милиции Украины стала чемпионом мира по мини-футболу

Футбольная команда налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины стала победителем 15-го чемпионата мира по мини-футболу среди команд силовых структур.

Как сообщили УНИАН в Управлении налоговой милиции ГНА в Донецкой области, в этом турнире, который проходил с 23 по 27 ноября в городе Ломмель (Бельгия), взяли участие свыше 100 команд из 48-ми стран мира.

В финале украинская команда в сложной борьбе победила команду полицейских из Бельгии со счетом 3:0.

Как уточнили в управлении, команду налоговой милиции ГНА Украины, которая добыла победу в престижном соревновании такого уровня, сформирована в основном из сотрудников налоговой милиции ГНА в Донецкой области, возглавил команду капитан – первый заместитель председателя ГНА в Донецкой области – начальник налоговой милиции генерал-майор налоговой милиции Сергей ЗАГОРУЛЯ.