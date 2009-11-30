Результаты 14-го тура английской Премьер-лиги
Челси громит Арсенал
Тремя матчами завершился 14-й тур английской Премьер-лиги
Вулверхэмптон - Бирмингем 0:1 (Боуер 2)
Эвертон - Ливерпуль 0:2 (Йобо 112 автогол, Куйт 80)
Арсенал - Челси 0:3 (Дрогба 42, 86, Вермален 45 автогол)
Напомним, что ранее сыграли:
Фулхэм - Болтон 1:1 (Дафф 75 - Класнич 35)
Вест Хэм - Бернли 5:3 (Коллисон 18, Станислас 33, Коул 43 пен., Франко 51, Хименес 64 пен. - Флетчер 68, 74, Иглз 90)
Манчестер Сити - Халл Сити 1:1 (Райт-Филлипс 45 - Буллард 82 пен.)
Уиган - Сандерленд 1:0 (Родальега 76)
Портсмут - МЮ 1:4 (Боатенг 32 пен. - Руни 24 пен., 48, 54 пен., Гиггз 87)
Блэкберн - Сток Сити 0:0
Астон Вилла - Тоттенхэм 1:1 (Агбонлахор 10 - Доусон 77)
Матчи 15-го тура пройдут 5 декабря
Арсенал (25) - Сток Сити (20)
Эвертон (15) - Тоттенхэм (26)
Астон Вилла (23) - Халл Сити (16)
Вест Хэм (14) - МЮ (31)
Манчестер Сити (22) - Челси (36)
Уиган (17) - Бирмингем (18)
Портсмут (7) - Бернли (17)
Блэкберн (17) - Ливерпуль (23)
Вулверхэмптон (10) - Болтон (12)
...6 декабря
Фулхэм (19) - Сандерленд (20)