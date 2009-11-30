Результаты 14-го тура английской Премьер-лиги

Челси громит Арсенал

Тремя матчами завершился 14-й тур английской Премьер-лиги Вулверхэмптон - Бирмингем 0:1 (Боуер 2) Эвертон - Ливерпуль 0:2 (Йобо 112 автогол, Куйт 80) Арсенал - Челси 0:3 (Дрогба 42, 86, Вермален 45 автогол) Напомним, что ранее сыграли: Фулхэм - Болтон 1:1 (Дафф 75 - Класнич 35) Вест Хэм - Бернли 5:3 (Коллисон 18, Станислас 33, Коул 43 пен., Франко 51, Хименес 64 пен. - Флетчер 68, 74, Иглз 90) Манчестер Сити - Халл Сити 1:1 (Райт-Филлипс 45 - Буллард 82 пен.) Уиган - Сандерленд 1:0 (Родальега 76) Портсмут - МЮ 1:4 (Боатенг 32 пен. - Руни 24 пен., 48, 54 пен., Гиггз 87) Блэкберн - Сток Сити 0:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 1:1 (Агбонлахор 10 - Доусон 77) Матчи 15-го тура пройдут 5 декабря Арсенал (25) - Сток Сити (20) Эвертон (15) - Тоттенхэм (26) Астон Вилла (23) - Халл Сити (16) Вест Хэм (14) - МЮ (31) Манчестер Сити (22) - Челси (36) Уиган (17) - Бирмингем (18) Портсмут (7) - Бернли (17) Блэкберн (17) - Ливерпуль (23) Вулверхэмптон (10) - Болтон (12) ...6 декабря Фулхэм (19) - Сандерленд (20)

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