Финал Кубка Украины по футболу проведет португальский банкир

Финал Кубка Украины по футболу проведет иностранная бригада арбитров. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации футбола Украины.

Сегодня в адрес Комитета арбитров федерации поступило письмо из Федерации футбола Португалии с фамилиями рефери на кубковую встречу. В частности, главным арбитром назначен португальский банкир Лусилио Кардосо Кортез БАТИШТА, которому будут ассистировать Хосе Мануэль да Силва КАРДИНАЛ, Бертино Кунха МИРАНДА и Бруно Мигель Дуарте ПАЙХАО.

“Мы знаем, что внутреннее первенство Португалии входит в десятку лучших европейских чемпионатов. Считаем, что арбитры из Португалии являются квалифицированными и опытными. А К.БАТИШТА принадлежит к лучшим рефери континента”, - сказал руководитель Комитета арбитров Виктор ДЕРДО.

Финальный матч Кубка Украины по футболу пройдет 2 мая на НСК „Олимпийский” между киевским „Динамо” и запорожским „Металлургом”.