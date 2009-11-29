Результаты 15-го тура Чемпионата Украины

Металлург и Динамо разошлись без голов

Матчем Металлург З - Динамо завершился 15-й тур чемпионата Украины по футболу Металлург З - Динамо 0:0 Напомним, что ранее закончились матчи Арсенал - Металлист 1:2 (Хомин 47 - Олейник 51, Обрадович 65 пен.) Заря - Черноморец 0:1 (Балашов 89) Оболонь - Металлург Д 2:1 (Куценко 45, Варанков 69 - Мхитарян 24). Днепр – Ворскла 2:2 (Калиниченко 23, Селезнев 69 – Цурри 30, 67) Шахтер – Таврия 3:0 (Адриано 10, 85, Илсиньо 67) Карпаты – Ильичевец 2:2 (Федецкий 40, Кожанов 73 – Мельник 24, Пуканыч 75) Закарпатье – Кривбасс 3:0 (Тимченко 54, Платонов 72, Ксенз 89) *** Теперь у Динамо 36 очков, Металлиста 32, Шахтера 31. Днепр 25, Металлург Д 24, Таврия 23, Карпаты 21 Оболонь 18, Ворскла 16, Арсенал 16, Ильичевец 15 Металлург З 13, Черноморец 12, Заря 11, Закарпатье 10, Кривбасс 7. *** Следующие матчи состоятся 5 декабря Металлист - Оболонь Днепр - Металлург Д Металлург З - Таврия Карпаты - Ворскла Черноморец - Динамо Арсенал - Заря Кривбасс - Шахтер Закарпатье - Ильичевец

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