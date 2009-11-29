Результаты 15-го тура Чемпионата Украины

17:54, 29 ноября 2009
Спорт
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Металлург и Динамо разошлись без голов

Матчем Металлург З - Динамо завершился 15-й тур чемпионата Украины по футболу

Металлург З - Динамо 0:0

Напомним, что ранее закончились матчи

Арсенал - Металлист 1:2 (Хомин 47 - Олейник 51, Обрадович 65 пен.)

Заря - Черноморец 0:1 (Балашов 89)

Оболонь - Металлург Д 2:1 (Куценко 45, Варанков 69 - Мхитарян 24).

Днепр – Ворскла 2:2 (Калиниченко 23, Селезнев 69 – Цурри 30, 67) 

Шахтер – Таврия 3:0 (Адриано 10, 85, Илсиньо 67)

Карпаты – Ильичевец 2:2 (Федецкий 40, Кожанов 73 – Мельник 24, Пуканыч 75)

Закарпатье – Кривбасс 3:0 (Тимченко 54, Платонов 72, Ксенз 89)

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Теперь у Динамо 36 очков, Металлиста 32, Шахтера 31.

Днепр 25, Металлург Д 24, Таврия 23, Карпаты 21

Оболонь 18, Ворскла 16, Арсенал 16, Ильичевец 15

Металлург З 13, Черноморец 12, Заря 11, Закарпатье 10, Кривбасс 7.

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Следующие матчи состоятся 5 декабря

Металлист - Оболонь

Днепр - Металлург Д

Металлург З - Таврия

Карпаты - Ворскла

Черноморец - Динамо

Арсенал - Заря

Кривбасс - Шахтер

Закарпатье - Ильичевец

 

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