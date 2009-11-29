Завершился чемпионат России по футболу (таблица)

Петербургский "Зенит" в заключительном туре чемпионата России по футболу обыграл московский "Спартак" 2:1 и стал бронзовым призером чемпионата.

Напомним, что обладатели первого и второго мест определились досрочно: казанский "Рубин" и московский "Спартак".

Команда Юрия Семина, теоретически претендовавшая на бронзу, сделала всё от нее зависящее: "Локомотив" в гостях обыграл "Химки" (1:3) и набрал столько же очков, сколько "Зенит" (54). Но у питерцев больше забитых мячей и меньше пропущенных.

ЦСКА стал пятым с 52 очками, сегодня армейцы обыграли "Сатурн" 3:0.