Завершился чемпионат России по футболу (таблица)
17:08, 29 ноября 2009Спорт
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"Зенит" выиграл бронзу
Петербургский "Зенит" в заключительном туре чемпионата России по футболу обыграл московский "Спартак" 2:1 и стал бронзовым призером чемпионата.
Напомним, что обладатели первого и второго мест определились досрочно: казанский "Рубин" и московский "Спартак".
Команда Юрия Семина, теоретически претендовавшая на бронзу, сделала всё от нее зависящее: "Локомотив" в гостях обыграл "Химки" (1:3) и набрал столько же очков, сколько "Зенит" (54). Но у питерцев больше забитых мячей и меньше пропущенных.
ЦСКА стал пятым с 52 очками, сегодня армейцы обыграли "Сатурн" 3:0.
таблица - football.ua
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