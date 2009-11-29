Металлист вернулся на второе место в Чемпионате Украины
16:29, 29 ноября 2009Спорт
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Завершается 15-й тур
Сегодняшними матчами завершается 15-й тур Чемпионата Украины по футболу:
Арсенал - Металлист 1:2 (Хомин 47 - Олейник 51, Обрадович 65 пен.)
Заря - Черноморец 0:1 (Балашов 89)
Оболонь - Металлург Д 2:1 (Куценко 45, Варанков 69 - Мхитарян 24).
Металлург З - Динамо 0:0. Идет второй тайм.
Напомним, что вчера сыграли
Днепр – Ворскла 2:2 (Калиниченко 23, Селезнев 69 – Цурри 30, 67)
Шахтер – Таврия 3:0 (Адриано 10, 85, Илсиньо 67)
Карпаты – Ильичевец 2:2 (Федецкий 40, Кожанов 73 – Мельник 24, Пуканыч 75)
Закарпатье – Кривбасс 3:0 (Тимченко 54, Платонов 72, Ксенз 89)
На сегодня у Шахтера 31 очко, а у Металлиста - 32.
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