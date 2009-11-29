Металлист вернулся на второе место в Чемпионате Украины

Завершается 15-й тур

Сегодняшними матчами завершается 15-й тур Чемпионата Украины по футболу: Арсенал - Металлист 1:2 (Хомин 47 - Олейник 51, Обрадович 65 пен.) Заря - Черноморец 0:1 (Балашов 89) Оболонь - Металлург Д 2:1 (Куценко 45, Варанков 69 - Мхитарян 24). Металлург З - Динамо 0:0. Идет второй тайм. Напомним, что вчера сыграли Днепр – Ворскла 2:2 (Калиниченко 23, Селезнев 69 – Цурри 30, 67) Шахтер – Таврия 3:0 (Адриано 10, 85, Илсиньо 67) Карпаты – Ильичевец 2:2 (Федецкий 40, Кожанов 73 – Мельник 24, Пуканыч 75) Закарпатье – Кривбасс 3:0 (Тимченко 54, Платонов 72, Ксенз 89) На сегодня у Шахтера 31 очко, а у Металлиста - 32.

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