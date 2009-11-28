Результаты матчей 15-го тура Чемпионата Украины по футболу
17:52, 28 ноября 2009Спорт
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Четыре игры, два счета
Завершились сегодняшние матчи 15-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Днепр – Ворскла 2:2 (Калиниченко 23, Селезнев 69 – Цурри 30, 67)
Шахтер – Таврия 3:0 (Адриано 10, 85, Илсиньо 67)
Карпаты – Ильичевец 2:2 (Федецкий 40, Кожанов 73 – Мельник 24, Пуканыч 75)
Закарпатье – Кривбасс 3:0 (Тимченко 54, Платонов 72, Ксенз 89)
Тур завершится завтра поединками (набранные очки):
Арсенал (16) - Металлист (29)
Заря (11) - Черноморец (9)
Оболонь (15) - Металлург Д (24)
Металлург З (12) - Динамо (35)
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