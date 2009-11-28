Результаты матчей 15-го тура Чемпионата Украины по футболу

17:52, 28 ноября 2009
Спорт
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Четыре игры, два счета

Завершились сегодняшние матчи 15-го тура Чемпионата Украины по футболу.

Днепр – Ворскла 2:2 (Калиниченко 23, Селезнев 69 – Цурри 30, 67) 

Шахтер – Таврия 3:0 (Адриано 10, 85, Илсиньо 67)

Карпаты – Ильичевец 2:2 (Федецкий 40, Кожанов 73 – Мельник 24, Пуканыч 75)

Закарпатье – Кривбасс 3:0 (Тимченко 54, Платонов 72, Ксенз 89)

Тур завершится завтра поединками (набранные очки):

Арсенал (16) - Металлист (29)

Заря (11) - Черноморец (9)

Оболонь (15) - Металлург Д (24)

Металлург З (12) - Динамо (35)

 

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