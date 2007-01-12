Конфликтный стадион на Печерске получит имя Андрея Шевченко

12-00 - Состоится акция присвоения стадиона по ул. Немировича-Данченко, 2 имени выдающегося украинского футболиста Андрея Шевченко. Организатор – Комитет защиты от мародеров “Печерск”.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября в Киеве состоялась акция в защиту Печерского стадиона по улице Немировича-Данченко. На перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Щорса защитники стадиона провели футбольный турнир, тем самым выразив свой протест против «уничтожения путем реконструкции последнего полногабаритного общедоступного стадиона на Печерске».