Моуринью уйдет из ”Челси”

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью принял решение уйти из лондонского клуба по окончании сезона-2006/07. Португальского наставника не устраивает отношение к нему со сторон руководства клуба во главе с Романом Абрамовичем. Новым местом работы Моуринью может стать миланский "Интер" или мадридский "Реал".

Как сообщает английское издание The Sun, главный тренер "Челси" рассказал о желании уйти из клуба одному из своих друзей после матча с "Уайкомбом" (1:1) в полуфинале Кубка Английской лиги. "Все, после этого сезона я ухожу. Пока не знаю куда", - цитирует газета слова Моуринью.

По информации The Sun, португалец крайне недоволен тем, что большинство вопросов о приобретении и продаже игроков стал решать работник административного штаба клуба Фрэнк Арнесен. По его инициативе, в частности, в конце августа в "Арсенал" перешел французский защитник Вильям Галлас, что вызвало резкую реакцию Моуринью.

Что касается будущего места работы наставника, то в его услугах заинтересованы миланский "Интер" и мадридский "Реал". По словам бывшего футболиста "Порту" Сесара Пейшото, игравшего под руководством Моуринью, португалец подыскивает себе дом в Милане. С другой стороны, "Реал" рассматривает тренера "Челси" в качестве замены Фабио Капелло.

В "Челси" преемником Моуринью может стать Гуус Хиддинк, связанный контрактом со сборной России. Кроме того, кандидатами на этот пост являются Хуанде Рамос ("Севилья") и Дидье Дешам" ("Ювентус").

Лента.ру