Результаты 5-го тура Лиги чемпионов

24-25 ноября были сыграны матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Тур оказался рекордно скуп на результативность: из 16 игр семь завершились с одним забитым мячом, шесть - с двумя и только одна (ЦСКА - Вольфсбург) - с тремя; в 13 (!) матчах нули не исчезли с табло до конца игры: в одиннадцати у одной из команд, в двух - у обеих. Возможно, в предпоследнем туре команды не хотели рисковать: кто-то успокоился, гарантировав себе второе место в группе, кто-то безнадежно отстал, кто-то берег силы под "расклад" завершающего тура. В результате выраженные лидеры двух групп неожиданно проиграли: МЮ обкатывал молодежь, а Севилья ограничилась одним автоголом.

Турнирная ситуация определилась только в группе D, где Челси и Порту были недостижимы еще с прошлого тура. Бордо и Арсенал уже не опустятся ниже первого места, Фиорентина и Севилья - ниже второго. В группах B, C и F борьба продолжится 8-9 декабря за обе финальные позиции. В двух группах шансы не утеряны даже у стоящих в нижней строке Бешикташа и Динамо.

Таким образом, состав восьмерки "третьеместных", отправляющихся в Лигу Европы, сейчас вообще непредсказуем.

Группа A

Бавария - Маккаби 1:0 (Олич 62)

Бордо - Ювентус 2:0 (Фернандо 54, Шамах 90)

После пяти туров: Бордо - 13 очков, Ювентус 8, Бавария 7, Маккаби 0

Группа B

ЦСКА - Волфсбург 2:1 (Нецид 58, Красич 66 - Дзеко 19)

МЮ - Бешикташ 0:1 (Телло 20)

После пяти туров: МЮ - 10 очков, Вольфсбург 7, ЦСКА 7, Бешикташ 4

Группа C

Милан - Марсель 1:1 (Борьелло 10 - Гонсалес 16)

Реал - Цюрих 1:0 (Игуаин 21)

После пяти туров: Реал - 10 очков, Милан 8, Марсель 7, Цюрих 3

Группа D

АПОЭЛ - Атлетико 1:1 (Миросавлевич 5 - Симао 62)

Порту - Челси 0:1 (Анелька 69)

После пяти туров: Челси - 13 очков, Порту 9, Атлетико 3, АПОЕЛ 2

Группа E

Дебрецен – Ливерпуль 0:1 (Нгог 4)

Фиорентина – Лион 1:0 (Варгас 28 пен.)

После пяти туров: Фиорентина 12 очков, Лион 10, Ливерпуль 7, Дебрецен 0

Группа F

Барселона - Интер 2:0 (Пике 10, Родригес 26)

Рубин - Динамо 0:0

После пяти туров: Барселона - 8 очков, Интер 6, Рубин 6, Динамо 5

Группа G

Униря - Севилья 1:0 (Драгутинович 45 автогол)

Рейнджерс - Штутгарт 0:2 (Руди 16, Кузманович 59)

После пяти туров: Севилья - 10 очков, Униря 8, Штутгарт 6, Рейнджерс 2

Группа H

А3 Алкмаар - Олимпиакос 0:0

Арсенал - Стандард 2:0 (Насри 35, Денилсон 45)

После пяти туров: Арсенал - 13 очков, Олимпиакос 7, Стандард 4, АЗ Алкмаар 3

Матчи шестого тура состоятся 8 декабря (группы A-D)

Группа A. Маккаби - Бордо, Ювентус - Бавария

Группа B. Бешикташ - ЦСКА, Волфсбург - МЮ

Группа C. Цюрих - Милан, Марсель - Реал

Группа D. Челси - АПОЭЛ, Атлетико - Порту

... и 9 декабря (E-H)

Группа E. Ливерпуль - Фиорентина, Лион - Дебрецен

Группа F. Динамо - Барселона, Интер - Рубин

Группа G. Севилья - Глазго Рейнджерс, Штутгарт - Униря

Группа H. Олимпиакос - Арсенал, Стандард - А3 Алкмаар