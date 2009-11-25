Результаты матчей Лиги чемпионов (группы A-D)
23:44, 25 ноября 2009Спорт
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До конца раунда один тур
Завершились матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов в группах A-D
Группа A
Бавария - Маккаби 1:0 (Олич 62)
Бордо - Ювентус 2:0 (Фернандо 54, Шамах 90)
После пяти туров: Бордо - 13 очков, Ювентус 8, Бавария 7, Маккаби 0
Группа BЦСКА - Волфсбург 2:1 (Нецид 58, Красич 66 - Дзеко 19)
МЮ - Бешикташ 0:1 (Телло 20)
После пяти туров: МЮ - 10 очков, Вольфсбург 7, ЦСКА 7, Бешикташ 4
Группа C
Милан - Марсель 1:1 (Борьелло 10 - Гонсалес 16)
Реал - Цюрих 1:0 (Игуаин 21)
После пяти туров: Реал - 10 очков, Милан 8, Марсель 7, Цюрих 3
Группа D
АПОЭЛ - Атлетико 1:1 (Миросавлевич 5 - Симао 62)
Порту - Челси 0:1 (Анелька 69)
После пяти туров: Челси - 13 очков, Порту 9, Атлетико 3, АПОЕЛ 2
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