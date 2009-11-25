Результаты матчей Лиги чемпионов (группы A-D)

До конца раунда один тур

Завершились матчи пятого тура группового раунда Лиги чемпионов в группах A-D Группа A Бавария - Маккаби 1:0 (Олич 62) Бордо - Ювентус 2:0 (Фернандо 54, Шамах 90) После пяти туров: Бордо - 13 очков, Ювентус 8, Бавария 7, Маккаби 0 Группа B ЦСКА - Волфсбург 2:1 (Нецид 58, Красич 66 - Дзеко 19) МЮ - Бешикташ 0:1 (Телло 20) После пяти туров: МЮ - 10 очков, Вольфсбург 7, ЦСКА 7, Бешикташ 4 Группа C Милан - Марсель 1:1 (Борьелло 10 - Гонсалес 16) Реал - Цюрих 1:0 (Игуаин 21) После пяти туров: Реал - 10 очков, Милан 8, Марсель 7, Цюрих 3 Группа D АПОЭЛ - Атлетико 1:1 (Миросавлевич 5 - Симао 62) Порту - Челси 0:1 (Анелька 69) После пяти туров: Челси - 13 очков, Порту 9, Атлетико 3, АПОЕЛ 2

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