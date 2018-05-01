Лига чемпионов: украинский чемпион против российского чемпиона - разошлись с миром

Вчерашний матч против казанского «Рубина» стал своеобразным рубиконом, точкой невозвращения… «Динамо» не выигрывает уже четвертый матч в Лиге чемпионов…

Перед матчем игроки «Динамо» и «Рубина» были в разном настроении. Казанци в прошлую субботу во второй раз подряд стали чемпионами России, соответственно 8 игроков «Рубина» (больше чем из любого другого клуба) вошли в состав 33-х лучших футболистов российской Премьер-лиги по итогам сезона 2009 года, причем по всем линиям: вратарь Рыжиков (под №1), защитники - Шаронов (№1), Навас (№2), Ансальди (№1), полузащитники - Семак (№1), Рязанцев (№3), нападающие - Домингес (№1) и Бухаров (№2).

Картину казанского футбольного счастья несколько смазывало странное сообщение о каких-то задержках с зарплатами в клубе. Премии платят, а зарплаты - нет, так цитировали информагентства тренера Бердыева, который призывал спонсоров как можно скорее определиться со своими финансовыми обязательствами, хотя, возможно, больше намекал на возможные кадровые потери в зимнее межсезонье. Игроки «Рубина» сейчас в цене. Но в целом это не испортило праздник чемпиону. Для полноты ощущений оставалось еще добыть скальп где-то за пределами РФ, на международном уровне. Волей календаря быть гостем на чужом байраме выпало чемпиону Украины.

В свою очередь, динамовцы только-только начали выбираться из психологической ямы, в которую попали, сыграв за последние четыре недели нескольких крайне неудачных матчей: с «Шахтером» (в Кубке Украины) - 0:2, с «Карпатами» - 1:1 (ПЛ), «Интером» - 1:2 (ЛЧ). Оптимизма не прибавил и провал сборной Украины в отборе чемпионата мира -2010, груз вины за который свалился на половину игроков команды.

В сверхпринципиальном матче против «Шахтера» динамовцы прервали полосу неудач, обеспечили себе комфортный отрыв в чемпионате перед зимним перерывом. Но поскольку перед столичной командой всегда стоят задания не только внутреннего порядка, то и говорить о повышении качества игры команды, о новом лице «Динамо» а-ля Газзаев до поездки в Казань не приходилось.

К сожалению, и отчетный матч Лиги чемпионов также не дал особых оснований для этого. С одной стороны, команда выстояла в непростой игре против очень мотивированного соперника, не уступала хозяевам в целом ни в чем, показала более-менее настроенную командную игру, но, с другой, не достигла желаемого - не победила, не нашла достаточно аргументов, чтобы конвертировать свой опыт старожила Лиги чемпионов в весомое турнирное достижение за счет дебютанта. Вместо этого приходится удовлетворяться ничьей, ведь гости вполне могли и проиграть на поле стадиона «Центральный», где в этом сезоне уже теряли очки «Барселона» с «Интером». Сюжет матча складывался достаточно неравно, весы склонялись то в одну, то в другую сторону, поэтому итог можно считать справедливым.

Уже сам дебют игры показал, что оба соперника прежде всего позаботились о надежности оборонных линий. Все попытки провести атаку прекращались преимущественно еще в середине поля, где было много единоборства и силовых столкновений. Впрочем, уже на 4-й мин. Шевченко пошел на ускорение на правом фланге, выдал острый диагональный пас через всю штрафную «Рубина», но ни Милевский, ни Ярмоленко не разгадали этот момент. Рывок Ярмоленко был явно запоздалым, удар не вышел. Дальше уже судья оборвал перспективную атаку киевлян, усмотрев офсайд, которого не было, у того же Ярмоленко. До сих пор невозмутимый Бердыев подымается и до перерыва уже не садится на тренерскую скамью.

Наконец рубиновцы добираются до ворот Шовковского. Карадениз накручивает наш левый фланг обороны, Бухаров выигрывает верховую борьбу, бьет головой, СаШо вроде фиксирует мяч в руках, но тут же выпускает его, накрывает повторным движением. Хорошо, что Домингес уже выключился из эпизода, стоял спиной к нему. Обошлось.

В конце тайма хозяевам удалось даже прижать гостей, подать несколько не то чтобы опасных, но неприятных угловых. Нинкович с Вукоевичем теряют контроль над серединой поля, мяч не держится у наших, и только Шевченко, что называется, на опыте тормозит игру, сбивает атакующий пыл казанцев. В эти минуты Андрей был виден даже в защите, где он и заработал предупреждение, останавливая проход Ансальди. А вот Ярмоленко отметился на правом крае, в нападении. Эдакий образец тотального футбола, вот если бы еще выполнение технических приемов не подводило... Милевский дважды проделывает тот же финт, пропуская мяч мимо себя - безрезультатно. Такие полумоменты не останавливают «Рубин» и он уже на последних минутах тайма проводит острейшую атаку. Карадениз опять накручивает Маграо, и Домингес демонстрирует, что он таки игрок сборной Аргентины, умело бьет через себя. Но и Шовковский играет, как в лучшие свои года, парирует этот удар, зачет, момент достоин занесения в хронологию тура Лиги.

Во втором тайме, на диво, динамовцы смогли усилить игру, причем не прибегая к особым перегруппировкам или заменам. Наши полузащитники наконец смогли наладить конструктив в середине поля, Нинкович удачно подключается к атаке, даже вынудил сфолить на себе Нобоа - карточка. Шевченко вообще принимает участие почти во всех ключевых эпизодах игры, хотя, к сожалению, у него заметно больше физической активности, чем точного расчета и четкого выполнения.

Проблем у хозяев добавилось с вынужденным уходом с поля Шаронова, как раз появились шансы у Шевченко, Ярмоленко и даже Милевский, которого традиционно не хватает на второй тайм, отметился метким выстрелом. И все же до решающих моментов дело не доходит, опять приходится говорить о пресловутой нереализации, неумение сыграть остро на решающем рубеже. Даже стандарты в исполнении динамовцев не представляют угрозы для ворот Рыжикова. В конце матча киевляне подают пять угловых практически кряду и ни один не завершается метким ударом.

Очередной матч утраченных возможностей и, по большому счету, если бы на месте «Рубина» был более квалифицированный соперник, то за подобное расточительство динамовцы могли бы быть и наказаны. Вспомнить хотя бы матч с тем же «Интером». Была ли у Газзаева возможность усилить игру в атаке? На скамье запасных так и остались сидеть Кравец, Зозуля, Гармаш - игроки, которые умеют забивать, вроде бы. Конечно, тренеру виднее, кто в какой форме находится на данный момент, но, может, стоило и рискнуть. Время проходит, турнир завершается, а линия нападения у «Динамо» так и остается неубедительной, явно не самой сильной во всей структуре командной игры. Судя по всему, эту задачу тренер будет решать уже в межсезонье. Соответственно, и послематчевый комментарий Газзаева был не очень выразителен. Мол, «у нас была возможность выпустить кого-то в атаку, но нужно реализовывать моменты. И состояние поля, и огромное желание не позволили нам добиться желаемого результата».

Итак, для киевских динамовцев вчерашний матч против казанского «Рубина» стал своеобразным рубиконом, точкой невозвращения в том смысле, что отныне они закрепились на последнем месте, и если и сохраняют шансы на выход в следующий круг европейского клубного турнира №1, то лишь сугубо условные.

В прошлом году после пяти туров «Динамо» также имело пять очков, но потом подвернулся «Фенербахче». Сейчас же впереди матч с «Барселоной», то есть придется прыгнуть выше головы, всего-навсего.

Ситуация в группе F

« Барселона» - 8 очков, «Интер» с «Рубином» - по 6, «Динамо» - 5.

Олег Савицкий