Шевченко: теперь надо побеждать «Барселону»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Шевченко поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов с «Рубином» (0:0), а также заявил о необходимости обыгрывать «Барселону» в последнем туре группового этапа, передает Sports.ru.

«Рубин» – хорошая команда, у которой есть шансы на выход в следующий раунд Лиги чемпионов. Думаю, все команды этой группы имеют возможность попасть в 1/8 финала.

Как настроение? Двоякое. Могли выиграть, но не реализовали моменты. Ничья – тоже хороший результат. Теперь надо побеждать «Барселону», – сказал Шевченко.