Завершился матч Барселона - Интер

Завершился матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе F между Барселоной и Интером.

Барселона - Интер 2:0 (Пике 10, Родригес 26)

За тур до конца раунда в группе лидирует Барселона - 8 очков, у Интера и Рубина - по 6, у Динамо - 5 очков.

Шестой тур состоится 9 декабря. Динамо в Киеве будет принимать Барселону, а Рубин поедет в Италию.