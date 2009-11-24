Завершился матч Барселона - Интер
23:42, 24 ноября 2009Спорт
20873
Всё решит шестой тур
Завершился матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе F между Барселоной и Интером.
Барселона - Интер 2:0 (Пике 10, Родригес 26)
За тур до конца раунда в группе лидирует Барселона - 8 очков, у Интера и Рубина - по 6, у Динамо - 5 очков.
Шестой тур состоится 9 декабря. Динамо в Киеве будет принимать Барселону, а Рубин поедет в Италию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter