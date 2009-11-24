Сыгран первый тайм в матче Барселона - Интер
22:35, 24 ноября 2009Спорт
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Барселона рвется в лидеры
Сыгран первый тайм в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе F между Барселоной и Интером.
Барселона - Интер 2:0 (Пике 10, Педро 26)
Напомним, что за два тура до конца раунда в группе лидировал Интер (6 очков), столько же у Рубина после сегодняшней ничьей с Динамо, у Барселоны и Динамо - по 5 очков, но без учета текущей встречи каталонцев.
Результаты первого тайма остальных матчей
Группа E
Дебрецен – Ливерпуль 0:1
Фиорентина – Лион 1:0
Группа GУниря - Севилья 1:0
Рейнджерс - Штутгарт 0:1
Группа H
А3 Алкмаар - Олимпиакос 0:0
Арсенал - Стандард 2:0
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