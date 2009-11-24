Сыгран первый тайм в матче Барселона - Интер

Сыгран первый тайм в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе F между Барселоной и Интером.

Барселона - Интер 2:0 (Пике 10, Педро 26)

Напомним, что за два тура до конца раунда в группе лидировал Интер (6 очков), столько же у Рубина после сегодняшней ничьей с Динамо, у Барселоны и Динамо - по 5 очков, но без учета текущей встречи каталонцев.

Результаты первого тайма остальных матчей

Группа E

Дебрецен – Ливерпуль 0:1

Фиорентина – Лион 1:0

Группа G Униря - Севилья 1:0

Рейнджерс - Штутгарт 0:1

Группа H

А3 Алкмаар - Олимпиакос 0:0

Арсенал - Стандард 2:0