Завершился матч Рубин - Динамо

Завершился матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе F между казанским Рубином и киевским Динамо.

Рубин - Динамо 0:0

Теперь у Рубина 6 очков, у Динамо - 5. Их соперники по группе: Интер и Барселона, имеют на эту минуту тоже 6 и 5 очков, но их личная встреча еще не сыграна и начнется через 20 минут.

9 декабря Динамо в Киеве будет принимать Барселону, а Рубин поедет туда, где нет снега.