Завершился матч Рубин - Динамо
21:20, 24 ноября 2009Спорт
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Ничья. В полном смысле "ни чья"
Завершился матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе F между казанским Рубином и киевским Динамо.
Рубин - Динамо 0:0
Теперь у Рубина 6 очков, у Динамо - 5. Их соперники по группе: Интер и Барселона, имеют на эту минуту тоже 6 и 5 очков, но их личная встреча еще не сыграна и начнется через 20 минут.
9 декабря Динамо в Киеве будет принимать Барселону, а Рубин поедет туда, где нет снега.
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