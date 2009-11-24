Сыгран первый тайм в матче Рубин - Динамо
20:13, 24 ноября 2009Спорт
1705
Всё еще впереди
Сыгран первый тайм в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе F Рубин - Динамо.
Рубин - Динамо 0:0
Напомним, что за два тура до конца раунда в группе лидирует Интер (6 очков), Барселона и Рубин набрали по 5, а Динамо - 4.
Сегодня в 21.45 начнутся матчи:
Группа E. Дебрецен (0) – Ливерпуль (4), Фиорентина (9) – Лион (10)
Группа F. Барселона (5) - Интер (6)
Группа G. Униря (5) - Севилья (10), Рейнджерс (2) - Штутгарт (3)
Группа H. А3 Алкмаар (2) - Олимпиакос (6), Арсенал (10) - Стандард (4)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter