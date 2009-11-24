Сыгран первый тайм в матче Рубин - Динамо

Сыгран первый тайм в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе F Рубин - Динамо.

Рубин - Динамо 0:0

Напомним, что за два тура до конца раунда в группе лидирует Интер (6 очков), Барселона и Рубин набрали по 5, а Динамо - 4.

Сегодня в 21.45 начнутся матчи:

Группа E. Дебрецен (0) – Ливерпуль (4), Фиорентина (9) – Лион (10)

Группа F. Барселона (5) - Интер (6)

Группа G. Униря (5) - Севилья (10), Рейнджерс (2) - Штутгарт (3)

Группа H. А3 Алкмаар (2) - Олимпиакос (6), Арсенал (10) - Стандард (4)