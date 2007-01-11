Бекхэм продолжит карьеру в США за $200 миллионов

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм в интервью агентству Reuters сообщил, что по окончании нынешнего сезона станет игроком американского клуба "Лос-Анджелес Гэлакси".

"На этой неделе руководство "Реала" предложило мне продлить действующий контракт с клубом на два года. Я обсудил этот вопрос со своей семьей, с адвокатами, и в итоге решил, что не буду продлевать контракт с мадридским клубом или подписывать контракт с одной из европейских команд. С августа 2007 года я стану игроком американского клуба "Лос-Анджелес Гэлакси", с которым подпишу пятилетний контракт", - сказал английский футболист.

По информации агентства Bloomberg за пять лет в "Лос-Анджелесе" Бекхэм получит более 200 миллионов долларов. Сотрудникам агентства не удалось получить комментарии от пресс-атташе MLS Дэна Куртеманша, который не отвечал на телефонные звонки и на вопросы по электронной почте. Бекхэм станет самым знаменитым футболистом в истории MLS с момента ее образования в 1996 году.

Напомним, что Дэвид Бекхэм подписал контракт с мадридским "Реалом" летом 2003 года, придя в испанский клуб из английского "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне после прихода на пост главного тренера "Реала" итальянца Фабио Капелло 31-летний футболист потерял место в стартовом составе испанского клуба.

Лента.ру