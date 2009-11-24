Подал в отставку главный тренер «Азовмаша»

Подал в отставку главный тренер баскетбольного клуба «Азовмаш» Римас ГИРСКИС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БК «Азовмаш» со ссылкой на вице-президента Бориса МАЛЕЦКОГО, отставка Р.ГИРСКИСА уже принята президентом клуба Александром САВЧУКОМ.

В пресс-службе отметили, что с Р.ГИРСКИСОМ «Азовмаш» трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок страны, а в 2007 году завоевал серебряные медали в Кубке ФИБА.

Исполняющим обязанности главного тренера БК «Азовмаш» назначен Андрей ПОДКОВЫРОВ, который дважды приводил команду к чемпионству (в 2003 и 2004 годах), с 2005 по 2007 год тренировал клуб «Черкаські мавпи», а до недавнего времени выполнял в «Азовмаше» функции тренера-селекционера.