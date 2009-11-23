Динамо - Рубин: на кого ставят букмекеры

Авторитетная британская букмекерская William Hill не считает киевское "Динамо" фаворитом в матче Лиги Чемпионов против казанского "Рубина".

Ставки на победу команды Газзаева в игре 5 тура группового этапа имеют коэффициент 3,75 (за одну поставленную гривню можно получить 3 гривни 75 копеек). Ничья оценена в 3,20, победа подопечных Бердыева - в 1,83.

Самым вероятным счетом William Hill называет 1:0 в пользу казанцев (5,50), или же 1:1 (5,50). Победа "Рубина" со счетом 2:0 и 2:1 имеет коэффициент 7,00 и 7,50 соответственно.

Интересно, что в противостоянии "Барселоны" и "Интера" безусловным фаворитом являются каталонцы (1,67). Ничья - 3,40, победа команды Моуриньо - 4,33.

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