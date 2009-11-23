Динамо отправилось в Казань: Алиева оставили дома

Сегодня утром чартерным рейсом из аэропорта «Борисполь» делегация «Динамо» взяла курс на Казань, где завтра в рамках пятого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА встретится с местным «Рубином».

Главный тренер команды рассчитывает в предстоящем матче на 18 футболистов:

вратари: Шовковский, Богуш;

защитники: Бетао, Михалик, Несмачный;

полузащитники: Гиоане, Вукоевич, Еременко, Гусев, Маграо, Юссуф, Гармаш, Нинкович;

нападающие: Шевченко, Милевский, Кравец, Зозуля, Ярмоленко.

Отсутствуют в составе делегации защитники Евгений Хачериди, поломавший в матче за сборную Украины палец и выбывший на три недели, и Леандро Алмейда, который пропустит предстоящий поединок из-за перебора предупреждений. Таким образом, наставнику команды Валерию Газзаеву придется изрядно поломать голову, прежде чем решить, кто заменит в завтрашнем матче основных в нынешнем сезоне центральных защитников.

Открытая тренировка «Динамо» запланирована на стадионе «Центральный» в 19:30 по местному времени. Перед этим наставник нашей команды Валерий Газзаев в сопровождении одного из футболистов пообщается с представителями СМИ в рамках традиционной предматчевой пресс-конференции.

Поединок «Рубин» – «Динамо» состоится во вторник, 24 ноября. Начало матча традиционное для поединков самого престижного клубного турнира, которые проводятся в России, – 19:30 по киевскому времени. Все украинские болельщики смогут следить за перипетиями поединка в прямом эфире на телеканале «Первый Национальный» (УТ-1).

Информационный отдел ФК «Динамо» (Киев)