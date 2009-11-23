Скандал в европейском футболе: 15 арестов, 50 обысков

Европейский футбол оказался на пороге очередного кризиса. По сообщению "Немецкой волны", прокуратура расследует уголовное дело по факту манипулирования результатами свыше 200 матчей. Речь идет как о национальных первенствах, так и о еврокубках.

Как сообщила прокуратура немецкого города Бохум, которая уполномочена координировать расследование, следственные действия по этому делу проходят в девяти странах Европы. Букмекерская мафия, по версии следствия, договаривалась с футболистами в Германии, Турции, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Боснии, Хорватии, Венгрии и Словении. По большей части договорные матчи имеют место в низших лигах национальных первенств. В частности в Германии прокуратура владеет информацией о манипуляциях в четырех играх второй Бундеслиги, трех играх третьей Бундеслиги и, по меньшей мере, 18 играх региональных лиг.

Однако международная букмекерская мафия не ограничивается национальным уровнем. Речь «идет о, по меньшей мере, 12 играх Лиги Европы и трех играх Лиги чемпионов», - заявил на пресс-конференции в пятницу спикер полиции Бохума Фридгельм Альтхаус. Эта информация означает, что речь идет о матчах нынешнего сезона. Ведь Лига Европы пришла на смену Кубку УЕФА лишь в этом году.

В Германии по этому делу арестовано 15 человек, проведены обыски 50 помещений. В прокуратуре настроены на длительное расследование и предупреждают: нынешняя информация – это лишь вершина айсберга.