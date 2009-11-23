В матче Украина - Греция Хачериди играл со сломанным пальцем

Травма, которую получил Евгений Хачериди в матче национальных сборных Украины и Греции, вывела защитника «Динамо» из строя на три-четыре недели, то есть, фактически, до конца футбольного года. О том, что произошло, Евгений рассказал корреспонденту Информационного отдела ФК «Динамо» (Киев).

- Я точно не помню, как все случилось. Где-то в середине первого тайма кто-то из соперников наступил на ногу, позже оказалось, что сломан палец. Сначала я почувствовал боль, но позже заигрался и в гуще событий уже не обращал на нее внимания. После перерыва палец снова начал болеть. Если честно, не думал, что перелом. Только на следующий день утром, когда проснулся, увидел, что палец опух и посинел. Я обратился к клубным врачам, которые констатировали неутешительный диагноз. На палец наложили лангету и теперь до конца сезона я останусь без футбола. Ориентировочный срок восстановления – четыре недели, но, думаю, я вылечусь быстрее, недели за три. Очень обидно, что пришлось пропустить важную игру с «Шахтером», в которой мне очень хотелось принять участие. Но ребята молодцы. Если честно, в начале игры даже не думал, что для нас все сложится настолько удачно.