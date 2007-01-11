В матче ”Челси” - ”Уайкомб” пролилась кровь (фото)

Лондонский "Челси" не смог обыграть малоизвестный английский клуб "Уайкомб", представляющий третий дивизион (четвертая по значимости лига страны). Состоявшийся поздно вечером в среду 10 января первый полуфинальный матч Кубка лиги завершился вничью 1:1, причем "Челси" упустил победу в концовке встречи.

Как сообщает BBC News, счет на 37-й минуте открыл защитник лондонского клуба Уэйн Бридж. Игрок сборной Англии получил пас от Саломона Калу и перебросил мяч через вратаря Рикардо Батисту, забив свой первый гол за три года. В этом эпизоде Бридж столкнулся с голкипером, получил рассечение и вынужден был обратиться за помощью к врачу команды.

"Уайкомб" отыгрался за 13 минут до финального свистка. Джермейн Истер забил свой 19-й гол в сезоне, причем перед тем как нанести точный удар он выиграл единоборство у полузащитника "Челси" Майкла Эссьена. Отметим, что лондонцы вышли на эту игру без нескольких ведущих игроков, в том числе без Андрея Шевченко, который считается травмированным.

Ответный полуфинальный матч Кубка Английской лиги состоится 23 января на домашнем стадионе "Челси" "Стэмфорд Бридж". Вторая пара полуфиналистов турнира ("Арсенал" и "Тоттенхэм") еще не вступила в борьбу.

Лента.ру