Результаты 14-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершились сегодняшние матчи 14-го тура Чемпионата Украины по футболу. Воскресный день выдался не столь богатым голами, как субботний. Но все же... Например, Днепр в дополнительное время умудрился записать в свой актив целых два гола.

Ильичевец – Днепр 0:3 (Селезнев 66, Чучман 92 авт., Калиниченко 95)

Черноморец – Металлург З 0:0

Кривбасс – Карпаты 1:2 (Бартулович 28 пен. – Голодюк 7, Кузнецов 80)

Напомним, что вчера состоялись матчи:

Динамо - Шахтер 3:0 (Милевский 45, 54, Ярмоленко 61)

Ворскла - Оболонь 3:2 (Чеснаков 2, Безус 21, Маркоски 73 - Рожок 72, Рябой 90+3)

Таврия - Закарпатье 3:2. (Идахор 10, Любенович 41, Ковпак 90+1 пен. - Давыдов 68, Тимченко 89)

Металлург Д - Арсенал 3:0 (Мгуни 16, Димитров 64, Мхитарян 90+1)

Металлист - Заря 2:0 (Коэльо 75, Олейник 80).

Турнирная таблица

1 Динамо 35 2 Металлист 29 3 Шахтер 28

4 Металлург Д 24

5 Днепр 24

6 Таврия 23

7 Карпаты 20

8 Арсенал 16

9 Ворскла 15

10 Металлург З 15

11 Ильичевец 14

12 Оболонь 12

13 Заря 11

14 Черноморец 9

15 Кривбасс 7

16 Закарпатье 7