Результаты 14-го тура Чемпионата Украины по футболу
Карпаты выиграли
Завершились сегодняшние матчи 14-го тура Чемпионата Украины по футболу. Воскресный день выдался не столь богатым голами, как субботний. Но все же... Например, Днепр в дополнительное время умудрился записать в свой актив целых два гола.
Ильичевец – Днепр 0:3 (Селезнев 66, Чучман 92 авт., Калиниченко 95)
Черноморец – Металлург З 0:0
Кривбасс – Карпаты 1:2 (Бартулович 28 пен. – Голодюк 7, Кузнецов 80)
Напомним, что вчера состоялись матчи:
Динамо - Шахтер 3:0 (Милевский 45, 54, Ярмоленко 61)
Ворскла - Оболонь 3:2 (Чеснаков 2, Безус 21, Маркоски 73 - Рожок 72, Рябой 90+3)
Таврия - Закарпатье 3:2. (Идахор 10, Любенович 41, Ковпак 90+1 пен. - Давыдов 68, Тимченко 89)
Металлург Д - Арсенал 3:0 (Мгуни 16, Димитров 64, Мхитарян 90+1)
Металлист - Заря 2:0 (Коэльо 75, Олейник 80).
Турнирная таблица
1 Динамо 35 2 Металлист 29 3 Шахтер 28
2 Металлист 29
3 Шахтер 28
4 Металлург Д 24
5 Днепр 24
6 Таврия 23
7 Карпаты 20
8 Арсенал 16
9 Ворскла 15
10 Металлург З 15
11 Ильичевец 14
12 Оболонь 12
13 Заря 11
14 Черноморец 9
15 Кривбасс 7
16 Закарпатье 7