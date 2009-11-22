Как дела у соперников «Динамо» по Лиге чемпионов

Казанский «Рубин» накануне поединка с «Динамо» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов во второй раз подряд стал чемпионом России. За тур до финиша команда Курбана Бердыева стала недостижимой для ближайшего преследователя, московского «Спартак», который в отчетном туре проиграл землякам из ЦСКА (2:3) и отстает от казанцев на пять очков.

Чемпионство «Рубин» оформил перед родными трибунами, в матче с питерским «Зенитом».

Хоть в отчетном поединке собравшиеся зрители на казанском стадионе «Центральный» не увидели забитых мячей, зато после финального свистка всех переполняли эмоции – от болельщиков на трибунах до всегда спокойного Курбана Бердыева. Надеемся, что в ближайший вторник «Динамо» не даст Казани поводов для радости.

«Рубин» – «Зенит» – 0:0.

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Каталонская «Барселона» потеряла не только два очка в выездном матче с «Атлетиком» из Бильбао, но и своего лидера Лионеля Месси. Как сообщают испанские СМИ, аргентинец наверняка пропустит предстоящий матч с миланским «Интером» в Лиге чемпионов. Также под вопросом его участие в эль-классико с «Реалом», которое состоится на следующих выходных.

Благодаря осечке «Барсы» на первое место в турнирной таблице вышел «Реал». Королевский клуб опережает команду Хосепа Гвардиолы на одно очко и «Севилью», идущую третьей, на три пункта.

«Атлетик» – «Барселона» – 1:1

Голы: Токеро (64) – Алвеш (54).

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Миланский «Интер» без особых проблем обыграл на выезде «Болонью». Действующий чемпион владел подавляющим преимуществом на протяжении всего матча, результатом чего стали три забитых мяча в ворота соперника в исполнении Милито, Балотелли и Камбьяссо. «Болонья» смогла лишь не допустить разгрома – единственный гол на счету Салайеты.

«Болонья» – «Интер» – 1:3

Голы: Салайета (23) – Милито (22), Балотелли (42), Камбьяссо (72).

Информационный отдел ФК «Динамо» (Киев)