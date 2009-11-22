Украинская триатлонистка выиграла этап Кубка Европы

Украинская триатлонистка Юлия САПУНОВА стала чемпионкой этапа Кубка Европы, проходившего в Израиле.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НОК Украины, лидер украинской сборной, которая на днях возглавила рейтинг U-23, и на взрослых соревнованиях подтвердила свой высокий класс. Финишировав со временем 02:08:36, наша спортсменка завоевала в борьбе «золото».

За шаг от пьедестала завершил эти соревнования Даниил САПУНОВ.

По словам президента Федерации триатлона Украины Андрея БИЛЬДЫ, в целом сезон для украинцев выдался успешным, и теперь спортсмены идут на заслуженный отдых.

«Уже в марте в Австралии на них будут ждать новые старты, а следовательно, и новые победы, на которые мы так все надеемся”, - отметил президент Федерации триатлона.