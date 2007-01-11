Блохин - в восьмерке лучших тренеров мира

Тренер национальной сборной Украины по футболу Олег БЛОХИН вошел в восьмерку лучших тренеров мира.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, об этом свидетельствует традиционный опрос, проведенный Международной федерацией истории и статистики футбола.

Выше О.БЛОХИНА в списке расположились: Марчело ЛИППИ (Италия), Раймон ДОМЕНЕК (Франция), Юрген КЛИНСМАНН (Германия), Фелипе СКОЛАРИ (Португалия), Гус ХИДДИНК (Австралия), Хосе ПЕКЕРМАН (Аргентина) и Якоб КУН (Швейцария).

Лучшим клубным тренером признан голландец Франко РАЙКАРДА ("Барселона"), лучшим вратарем - Джанлуиджи БУФОН ("Ювентус", Италия), лучшим плеймейкером - француз Зинедин ЗИДАН ("Реал"), лучшим бомбардиром национальных лиг - Ян ХУНТЕЛАР ("Аякс", Голландия), лучшим клубом планеты - "Севилья" (Испания) и лучшей в мире лигой - итальянская серия А.