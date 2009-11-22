Шева: критиковать могут все, а поддержать в трудный момент...

Нападающий киевского “Динамо” и сборной Украины по футболу Андрей Шевченко понемногу приходит в себя после трагического поражения “сине-желтых” в плей-офф ЧМ-2010 от греков (вместе с капитаном тогда плакала вся футбольная Украина). На поле стадиона им. Лобановского в матче 14 -го тура Чемпионата Украины против “горняков” форвард вышел с новой прической и новыми силами. Шевченко продемонстрировал прекрасную игру и стал автором голевой передачи. Президент киевского клуба Игорь Суркис даже сказал, что пара Шевченко - Милевский сыграла лучший матч в “Динамо”.

В интервью Gazeta.uaАндрей Шевченко поделился своими мыслями относительно...

победы над “Шахтером”

“Нужно воздать должное сопернику, ведь “Шахтер” - это очень хорошая команда. Действительно, никто не знает как бы закончился матч, если бы “горняки” реализовали пенальти. Сегодня “Динамо” продемонстрировало качественный футбол. Прежде всего мы играли как команда. Особенно во втором тайме мы сыграть правильно, компактно и смогли реализовать все моменты.”.

будущего матча с “Рубином”

“Не будет легко - это 100%. Такой счет может прибавить уверенность игрокам, ведь последние игры “Динамо” не удавалось выигрывать. Это очень важна победа для нас, прежде всего для команды. Не думаю, что она сможет как-то повлиять на матч с “Рубином”. Лига Чемпионов и чемпионат - это совсем разные вещи, разные игры, разный настрой. Хорошо, что поедем в Казань в хорошем настроении.”

поражения сборной Украины от греков

"Давайте не будем об этом говорить. Это уже прошлое, а нам нужно думать о будущем. Я потому не вышел к журналистам после матча, потому что не хотел, чтобы вы меня видели огорченным. Это жизнь, это футбол. Мы не использовали такой шанс, но это ничего. Украина должна верить в своих футболистов. Поверьте, для всех - это было разочарование. Каждый футболист хотел сделать на футбольном поле максимум. К сожалению, нам этого не хватило. Нам нужно было реализовывать те момент, которые у нас были. В такой момент нужно поддержать футболистов, тренерский штаб сборной и Федерацию футбола. Критиковать могут все, а поддержать в трудный момент не каждый сможет."