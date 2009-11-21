Сборная Украины взяла "золото" на Международном турнире по стрельбе

Сборная Украины завоевала первое место на Международном турнире по пулевой стрельбе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в комитете по физической культуре и спорту Винницкого городского совета.

Согласно сообщению, 4 награды в общую копилку украинцев принесли винницкие спортсмены.

На международном турнире по пулевой стрельбе «Олимпийские надежды», который проходил с 11 по 16 ноября в городе Нитра (Словакия), воспитанницы заслуженного тренера Украины Виктора ЩЕРБЫ еще раз подтвердили свое высокое профессиональное мастерство.

«Мастер спорта международного класса Олеся ЩЕРБА завоевала 3-е место в стрельбе из винтовки. Мастера спорта Елена ЛЕСНИКОВА и Светлана УГИР завоевали первые места и Кубок в стрельбе из винтовки среди кадетов. Любовь ЗАПЛЕТНЮК стала третьей в стрельбе из пистолета (упражнение ПП-2)», - рассказал заслуженный тренер Украины по стрельбе В.ЩЕРБА. Всего в соревнованиях принимали участие более 300 спортсменов из 10 стран Европы.

Справка УНИАН. Пулевая стрельба - один из подвидов стрелкового спорта. В этом виде спорта стрельба проводится из пневматических (4,5 мм), мелкокалиберных (5,6 мм) и крупнокалиберных (7,62 мм для винтовок и 7,62-9,65 мм для пистолетов) винтовок и пистолетов пулей. Разделяется на стрельбу из пистолета, винтовки, стрельбу из винтовки по движущейся мишени. В олимпийскую программу по стрельбе из винтовки входят 5 упражнений.