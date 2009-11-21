Динамо громит Шахтер

17:04, 21 ноября 2009
Спорт
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...а Ворскла и Таврия не дают переломить игру

Завершились первые матчи 14-го тура Чемпионата Украины по футболу

Динамо - Шахтер 3:0 (Милевский 45, 54, Ярмоленко 61)

Ворскла - Оболонь 3:2 (Чеснаков 2, Безус 21, Маркоски 73 - Рожок 72, Рябой 90+3)

Таврия - Закарпатье 3:2. (Идахор 10, Любенович 41, Ковпак 90+1 пен. - Давыдов 68, Тимченко 89)

Металлург Д - Арсенал 3:0 (Мгуни 16, Димитров 64, Мхитарян 90+1)

Металлист- Заря 2:0 (Коэльо 75, Олейник 80)

... завтра тур завершат (набранные очки):

Черноморец (8) - Металлург З (14)

Кривбасс (7) - Карпаты (17)

Ильичевец (14) - Днепр (21)

 

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