Динамо громит Шахтер

...а Ворскла и Таврия не дают переломить игру

Завершились первые матчи 14-го тура Чемпионата Украины по футболу Динамо - Шахтер 3:0 (Милевский 45, 54, Ярмоленко 61) Ворскла - Оболонь 3:2 (Чеснаков 2, Безус 21, Маркоски 73 - Рожок 72, Рябой 90+3) Таврия - Закарпатье 3:2. (Идахор 10, Любенович 41, Ковпак 90+1 пен. - Давыдов 68, Тимченко 89) Металлург Д - Арсенал 3:0 (Мгуни 16, Димитров 64, Мхитарян 90+1) Металлист- Заря 2:0 (Коэльо 75, Олейник 80) ... завтра тур завершат (набранные очки): Черноморец (8) - Металлург З (14) Кривбасс (7) - Карпаты (17) Ильичевец (14) - Днепр (21)

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