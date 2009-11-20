По делу о договорных футбольных матчах арестованы 17 человек

Немецкая прокуратура расследует дело о проведении в европейских странах около 200 договорных футбольных матчей.

По словам представителя прокуратуры, по меньшей мере три из этих матчей были сыграны в Лиге чемпионов и еще 12 - в Европейской лиге, передает Би-Би-Си.

Представитель UEFA Петер ЛЕМАХЕР уже назвал это заявление крупнейшим скандалом в истории европейского футбола. Расследование проводится при поддержке Европейского футбольного союза.

В четверг полицейские провели около 50 рейдов в Германии, Великобритании, Швейцарии и Австрии, произведя в результате 17 арестов и конфисковав более 1 млн. евро наличными.

Все матчи, по поводу которых ведется расследование, были сыграны в том году в Австрии, Бельгии, Боснии и Герцоговине, Венгрии, Германии, Словении, Турции, Хорватии и Швейцарии. Однако представители прокуратуры не уточнили, были ли это квалификационные или групповые матчи.

По данным следствия, члены криминальной группировки подкупали игроков, тренеров, судей и представителей местных властей, договариваясь о результатах предстоящих матчей и делая ставки в букмекерских конторах.