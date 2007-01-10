Букмекеры принимают ставки на уход Моуринью из Челси

Британская букмекерская контора William Hill начала прием ставок на возможный уход из лондонского "Челси" по окончании нынешнего сезона главного тренера португальца Жозе Моуринью. Ставки на то, что перед началом следующего сезона в клуб Романа Абрамовича придет новый наставник, принимаются из расчета 9 к 4.

При этом шансы на то, что Моуринью останется во главе "Челси", расцениваются как 1 к 3, то есть букмекеры считают, что португалец скорее останется, чем уйдет. В том случае, если пост главного тренера "Челси" по окончании сезона будет вакантным, то наиболее вероятным кандидатом на замену Моуринью букмекеры видят нынешнего наставника сборной России голландца Гууса Хиддинка.

Ставки на то, что именно Хиддинк займет пост наставника "Челси", принимаются из расчета 11 к 8. Примечательно, что еще в прошлом сезоне William Hill принимал ставки на Хиддинка из расчета 20 к 1, причем несколько человек сделали ставки на небольшие суммы.

Что касается других кандидатов на замену Моуринью, то, по мнению букмекеров, это Свен-Йоран Эрикссон (4 к 1), один из английских тренеров (6 к 1), Франк Райкаард (9 к 1), Фабио Капелло (12 к 1), Поль ле Гуэн (14 к 1), Арсен Венгер (20 к 1), Алекс Фергюсон (33 к 1).

Лента.ру