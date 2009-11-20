УЕФА опубликовала рейтинг сборных: украинцы - на 19 месте

УЕФА опубликовала предварительныий рейтинг сборных по итогам отборочного цикла ЧМ-2010, согласно с которым 7 февраля в Варшаве будет проведена жеребьевка квалификационного турнира Евро-2012 финальная часть которого пройдет в Украине и Польше.

Сборные Украины и Польши на правах хозяев соревнований выходят в финальную часть напрямую.

В нынешнем же рейтинге УЕФА украинцы занимают 19 позицию.

Рейтинг УЕФА

1. Испания - 39 964 балла

2. Германия - 38 294

3. Голландия - 37 821

4. Италия - 35 838

5. Англия - 34 819

6. Хорватия - 33 677

7. Португалия - 33 226

8. Франция - 32 551

9. Россия - 32 477

10. Греция - 30 268

...

19. УКРАИНА - 28 133

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