УЕФА опубликовала рейтинг сборных: украинцы - на 19 месте
10:19, 20 ноября 2009Спорт
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Согласно с ним будет жеребьевка Евро-2012
УЕФА опубликовала предварительныий рейтинг сборных по итогам отборочного цикла ЧМ-2010, согласно с которым 7 февраля в Варшаве будет проведена жеребьевка квалификационного турнира Евро-2012 финальная часть которого пройдет в Украине и Польше.
Сборные Украины и Польши на правах хозяев соревнований выходят в финальную часть напрямую.
В нынешнем же рейтинге УЕФА украинцы занимают 19 позицию.
Рейтинг УЕФА
1. Испания - 39 964 балла
2. Германия - 38 294
3. Голландия - 37 821
4. Италия - 35 838
5. Англия - 34 819
6. Хорватия - 33 677
7. Португалия - 33 226
8. Франция - 32 551
9. Россия - 32 477
10. Греция - 30 268
...
19. УКРАИНА - 28 133
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