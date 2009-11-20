Сборной Украины нужен Блохин?

Заслуженный тренер Украины Анатолий Заяев обратился к президенту Федерации футбола Украины Григорию Суркису отправить в отставку с должности главного тренера сборной Украины Алексея Михайличенко, и назначить на его место Олега Блохина.

"Я озвучу свою позицию: сборной Украины нужны изменения на самом верху – на тренерском мостике. Я не хочу во всем винить исключительно Алексея Михайличенко, однако я не увидел с его стороны ничего такого, за счет чего мы могли бы выйти на чемпионат мира, хотя обыгрывать Грецию наша команда была попросту обязана.

Сборной Украины нужен Олег Блохин. И я обращаюсь лично к президенту ФФУ Григорию Суркису с просьбой подумать над его возвращением в национальную команду страны. У него есть авторитет, он по-хорошему злой, еще вполне молод и он изголодался по победам. Именно Олег Блохин должен готовить футболистов к домашнему Евро-2012», цитирует Заяева "Наш Век".

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