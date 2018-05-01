Сборная Украины в отборе на ЧМ-2010 - разменная монета в водовороте инфляции

Ну вот и все, отвоевались. Желающие могут выйти на перрон и помахать платочками поезду с надписью «Греция - Южно-Африканская Республика». Жизнь в очередной раз промчала мимо сборной Украины, оставив ее за пределами чемпионата мира 2010 года.

Смешного мало, наша национальная сборная со времени своего рождения в 1992 году потерпела неудачу уже в седьмом (!) отборочном цикле чемпионатов мира и Европы, в активе лишь одно-единственное участие в финальной части этих главных футбольных турниров. Ради которых национальные сборные, собственно, и существуют, имея честь представлять свои государства со всеми их высокими символами - гербом, гимном, президентами в VIP-ложах.

Cовременная рыночная экономика привела к тому, что футболисты получают самые большие гонорары именно за выступления в клубных командах, однако выйти на поле в футболке с гербом своей страны остается мечтой для каждого из них (конечно, если игрок чувствует себя хоть иногда гражданином, а не просто жителем на этой территории, налогоплательщиком). Клубы можно менять, сборную, как и Родину, - нет. Клубы появляются и исчезают при разных обстоятельствах, национальная же сборная пишет свою летопись из поколения в поколение, она есть всегда - как воздух твоей Родины. Именно поэтому матчи национальных сборных всегда имеют другой смысл, другую сверхзадачу, чем клубные...

Такие морализаторские мысли пришли в голову после вчерашнего матча в Донецке, который не только подвел итог отборочного цикла на ЧМ-2010, но и, определенно, подвел черту под работой на должности главного тренера Алексея Михайличенко.

Можем констатировать - за более чем полтора года ему не удалось сделать команду, способную не то, что решать большие задачи, добывать в борьбе место под солнцем, но хотя бы показывать содержательную, осмысленную игру.

После матча в Афинах, после очередной нулевой ничьей команды Михайличенко почему-то подумалось: не дай Бог, увидеть, как будут играть наши при счете 0:1 или 1:2. Ведь невысокая результативность, неумение переламывать ход игры, играть уверенно и самодостаточно стали визитной карточкой сборной Украины образца 2008-09.

Как начали со всего этого в матче с белорусами в сентябре 2008, так и закончили тем же вчера. Нужно было побеждать, забивать, а такое впечатление, что игроки не знают, как это делать, команда элементарно не сыграна, не имеет в арсенале каких-то банальных домашних заготовок.

Почти после каждого матча главному тренеру приходилось уверять обеспокоенную общественность, мол, прежде всего - надежность и стабильность, главное - обеспечить результат.

Ну, единственное поражение в 10 матчах группового турнира в известной мере сдерживало поток критики в адрес сборной и, собственно, до ответной игры с теми же белорусами казалось, что Михайличенко все-таки видит больше и дальше, чем все его оппоненты.

В Минске нужно было выигрывать, показывать результат, который выводил команду на чистое второе место, в плей-офф. Однако вместо вполне ожидаемого бифштекса с кровью нас «накормили» такой манной кашей, что возможность шеф-повара приготовить что-то аппетитное оказалась под бо-о-ольшим сомнением.

Становилось ясно, что эта команда не умеет выигрывать принципиальных матчей. Игра против Англии стала исключением, которое лишь подтвердило печальный факт, и которое лишь отсрочило оформление окончательного вердикта. Его уже не обжалуешь ни в одной инстанции.

Поединок с греками опустил нас на землю. Пенять можем только самим себе, ведь после жеребьевки стыковых матчей казалось, что наконец, с четвертой попытки, Украина преодолеет этот барьер. Все прогнозы специалистов, даже букмекерские ставки были на нашей стороне. Ну кто бы осмелился прогнозировать поражение на своем поле? Только враг народа. Но произошло как в том анекдоте: билеты взяли, а визу не получили. Вышли побеждать, а забить гол забыли.

Агрессивность и разнообразие в атаке, которого все желали нашей сборной, и в этот раз были оставлены в раздевалке. Алиев и Ярмоленко номинально должны были усилить игру в атаке, но это было все, что смог Михайличенко в поисках аргументов для победы в Донецке. Ну, разве что еще один режиссерский ход - запретил Шеве выполнять штрафные.

Следовательно, все надежды в нападении возлагались на динамовское трио: Шевченко - Милевский - Алиев. Странное сочетание, если учесть, что первые два атакуют, преимущественно, из глубины поля, ко всему Артем попал в психологическую тень обладателя «Золотого мяча», а Александр не играет за основу своего клуба и у него вообще «дембельское» настроение.

Селезнев остался разминаться, соответственно, ярко выраженного форварда у нашей сборной так и не было.

Уже с первых минут игры на «Донбасс-Арене» стало заметно, что греки вовсе не намерены отсиживаться в обороне, и все подобные прогнозы основывались лишь на нашей доморощенной привычке подобным образом обеспечивать нужный результат.

Эллины вполне квалифицированно принялись прессинговать хозяев, отвечать ударом на удар. Шевченко опасно бьет по воротам, Алиев со штрафного метит в дальний угол, но и Салпингидис с Самарасом и Харистеасом загружают нашу защиту от края до края.

Этого более-менее паритетного противостояния нашей сборной хватило минут на 30, до пропущенного мяча. Играли собранно, плотно, но стоило Тимощуку упустить в центре поля Самараса, а Хачериди - Салпингидиса, как ситуация стала катастрофической для сборной Украины.

0:1, и наша команда «поплыла» как боксер после нокдауна. Опять элементарные ошибки при передачах, неумение укротить мяч, умело распорядиться им. Милевский, по-моему, сделал больше передач назад, в откидку, чем обострил игру, у Михалика мяч не держится в ногах.

Тайм завершается типичным ударом защитника в исполнении Кобина.

Через10 минут после возобновления игры на поле наконец выходит Селезнев. Спрашивается, а почему же не выпустить его сразу после перерыва, какого чуда выжидал Михайличенко?

Время проходит, а у ворот греков ничего угрожающего создать не удается, игра уже идет по сценарию Рехагеля. Михайличенко делает еще две замены: Гай вместо Михалика и Гусев вместо Ярмоленко, но они не усиливают игру. Можно лишь удивляться нестабильности того же Ярмоленко - в Афинах он сам вышел на замену и был очень полезным в команде. В Донецке доверили место в старте - и ничего выдающегося. Единственный раз прорвался по флангу, обыгрался с Шевченко, но - лишь офсайд.

Греки уже крепко контролируют ход игры. Просто показательно они на 75-й минуте держат мяч, вынуждают украинцев выбивать в аут, еще раз аут, потом на угловой и опять подают с угла.

Рехагель таки привил грекам немецкую выдержку. Каждый знает свой маневр, играет уверенно, с поднятой головой, чувствует партнера. Защищаются, но не боятся и вперед идти. Теряют мяч, но не дают сопернику развернуться в контратаку. Вспоминается, так умели «сушить» игру, удерживать нужный результат в лучших клубах Бундеслиги, лет 25 тому назад. Старое оружие не ржавеет, но обидно, что молодое поколение наших сборников так и не нашло этому противоядия.

Прогнозируемый вал тоже получился неэффективным. На навесы и прострелы в штрафную площадку гостей просто не было кому откликнуться, все были где-то позади, все играли вторым номером, вторым темпом. Наши не выиграли, кажется, ни одной верховой передачи.

Интересно, чего теперь стоит, например, предматчевое интервью Тимощука, когда он заявлял, что у соперников единственное оружие - стандартные положения, мол, за счет высоких игроков греки навязывают борьбу. «Это единственное, чем может быть опасен противник», - говорил Тимощук.

К сожалению, греки выиграли не только верховую борьбу, они переиграли украинцев и за счет лучшего контроля мяча внизу. Пас - культура футбола, эта аксиома до сих пор не усвоена многими игроками сборной Украины, к сожалению.

Станет ли очередное фиаско национальной сборной предметом серьезного разговора на уровне Федерации футбола, которая несет ответственность за ее выступления? Ведь впереди ЕВРО-2012, где сборная Украины на правах хозяина просто обязана показать приличный результат.

Ввиду последних перипетий вокруг проведения матча в Донецке, образования двух центров влияния в нашем футбольном хозяйстве, скандалов с образованием Премьер-лиги, приходится делать досадный вывод, что сам футбол оказался в плену раздора, выяснений, кто в доме хозяин. Это до добра, конечно, не доводит.

Можно лишь согласиться с Михайличенко, с его словами на послематчевой пресс-конференции о том, что сборная «стала разменной монетой». Такое впечатление, что мы играли не в Украине, а на нейтральном поле, сказал он, жалуясь на полупустые трибуны. Конечно, виноваты в этом и сами игроки с тренерами, но и функционеры разных уровней, которые должны были создать атмосферу мощнейшего содействия сборной, также несут свою долю ответственности за конечный результат.