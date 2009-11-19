Михайличенко: я честно выполняю свою работу

Комментарий главного тренера сборной Украины по футболу Алексея Михайличенко после поражения от греков:

- Как ни обидно, но я должен поздравить сборную Греции с победой. Мне очень больно, что так завершился этот отборочный цикл. Считаю, что мы заслуживали поездку на Чемпионат Мира. Приношу свои извинения: что-то не доделали, что-то не смогли. Эта игра перечеркнула весь цикл. Жаль, что нам сегодня не хватило мастерства. Вы знаете, у меня нет таких, больших, скажем, замечаний. Все ошибались, все хотели, бились и старались. Не хватило мастерства, чтобы выиграть эту игру. К сожалению, моя мечта и мечта ребят в этот раз не сбылась.

- Вам не кажется, что с той игрой, которую продемонстрировала команда и в Греции, и сегодня в Донецке, нам на Чемпионате Мира делать просто нечего?

- Вы знаете, лично от Вас я слышу фразы о том, что нам "делать нечего" с первой игры. Все говорили, что нам делать нечего. Мы показываем игру, которую готовы показывать, с теми исполнителями, которые есть. А "делать нечего" - у нас так многие практически ко всему относятся. Делать всегда есть что - другое дело, когда кто-то не желает что-то делать! Я прошу прощения за резкость, но всегда найдется человек, который спиной смотрит футбол.

У вас лично есть желание продолжать готовить команду к Евро-2012?

- Я честно выполняю свою работу. Нужно судить вам, ФФУ - если они будут согласны и поддержат это, я готов. Я не собираюсь сдаваться! Я понимаю, что проиграл игру, которая очень много решила, но я честно выполнял свою работу и хотел победы не меньше вас, не меньше игроков... Контракт у меня заканчивается в этом году - если предложат продолжить работу, я буду продолжать.

Football.ua