Определились все участники Чемпионата мира по футболу
Везде борьба шла за один решающий гол
Завершились стыковые матчи отборочного раунда Чемпионата мира по футболу - 2010.
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В европейской зоне:
Украина - Греция 0:1 (Салпингидис 31). Первый матч 0:0.
Босния и Герцеговина - Португалия 0:1 (Майрелеш 56). (0:1)
Словения - Россия 1:0 (Дедич 44). (1:2)
Франция - Ирландия 1:1 (Галлас 103 - Кин 32). (1:0)
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Между южно- и центральноамериканской зонами
Уругвай - Коста-Рика 1:1. (1:0)
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Экстра-матч в группе C африканской зоны (в основном раунде команды набрали абсолютно равные очки и голы)
Алжир - Египет 1:0.
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Таким образом определились все 32 участника финальной стадии Чемпионата мира, который начнется в Южно-Африканской Республике 11 июня 2010 года.
13 европейских команд: Дания, Швейцария, Словакия, Германия, Испания, Англия, Сербия, Италия, Голландия, Греция, Португалия, Словения, Франция.
6 сборных от Африки: ЮАР (хозяин ЧМ), Камерун, Нигерия, Кот-д`Ивуар, Гана, Алжир.
8 сборных от Америки: Бразилия, Чили, Парагвай, Аргентина, США, Мексика, Гондурас, Уругвай.
5 сборных от Азии и Океании: Австралия, Япония, обе Кореи, Новая Зеландия.