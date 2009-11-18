Завершился матч Словения - Россия

Завершился ответный матч плей-офф ЧМ-2010 между сборными Словении и России

Словения - Россия 1:0 (Дедич 44).

Счет первого матча - 1:2. По результатам двух игр в финал ЧМ проходит Словения.

Португалия, как и в первом матче, выиграла у Боснии и Герцеговины 1:0 (Майрелеш 56) на ее поле.

Ирландия и Франция определили финалиста ЧМ в экстра-тайме: выиграв первый матч 1:0 и вырвав ничью во втором 1:1 (Галлас 103 - Кин 32), в ЮАР едет Франция.