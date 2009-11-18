Завершился матч Словения - Россия
23:47, 18 ноября 2009Спорт
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Всё решил один гол
Завершился ответный матч плей-офф ЧМ-2010 между сборными Словении и России
Словения - Россия 1:0 (Дедич 44).
Счет первого матча - 1:2. По результатам двух игр в финал ЧМ проходит Словения.
Португалия, как и в первом матче, выиграла у Боснии и Герцеговины 1:0 (Майрелеш 56) на ее поле.
Ирландия и Франция определили финалиста ЧМ в экстра-тайме: выиграв первый матч 1:0 и вырвав ничью во втором 1:1 (Галлас 103 - Кин 32), в ЮАР едет Франция.
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