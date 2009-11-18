Завершился матч Украина - Греция
21:54, 18 ноября 2009Спорт
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Следующий чемпионат мира - в 2014 г.
Завершился ответный матч плей-офф ЧМ-2010 между сборными Украины и Греции
Украина - Греция 0:1 (Салпингидис 31). Первый матч завершился 0:0
По результату экстра-матча африканской зоны Алжир - Египет в ЮАР едет Алжир - 1:0.
Матчи европейской зоны: Босния и Герцеговина - Португалия (первый матч 0:1), Словения - Россия (1:2), Франция - Ирландия (1:0), - начались несколько минут назад.
Следующий чемпионат мира пройдет в 2014 г. в Бразилии.
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