Завершился матч Украина - Греция

Завершился ответный матч плей-офф ЧМ-2010 между сборными Украины и Греции

Украина - Греция 0:1 (Салпингидис 31). Первый матч завершился 0:0

По результату экстра-матча африканской зоны Алжир - Египет в ЮАР едет Алжир - 1:0.

Матчи европейской зоны: Босния и Герцеговина - Португалия (первый матч 0:1), Словения - Россия (1:2), Франция - Ирландия (1:0), - начались несколько минут назад.

Следующий чемпионат мира пройдет в 2014 г. в Бразилии.